寶格麗執行長樂觀 中國奢侈品市場將在兩年內復甦

鉅亨網編輯林羿君 2024-11-07 10:36

‌



義大利奢華精品商寶格麗 (Bulgari) 首席執行長 Jean-Christophe Babin 表示，隨著中國經濟的復甦，中國的奢侈品市場可能在未來 24 個月內復甦。

在 Babin 做出這項預測之際，從瑞士製錶商到時尚品牌等奢侈品巨頭都在努力吸引中國消費者。中國長期以來一直是全球零售商的基石，但尚未從新冠疫情後的經濟放緩中恢復過來，這使得曾經沉迷於品牌的購物者變得越來越節儉。

‌



Babin 週三在上海舉行的進口博覽會接受採訪時表示，寶格麗今年在中國的實體店出現更為明顯可見的下滑，而線上銷售反而更能吸引更多客戶，包括小城市的消費者。

LVMH 在包括中國的地區第三季銷售額下降 16%，超過前三個月 14% 的降幅。

開雲集團稍早也警告，由於中國經濟放緩，其最大品牌 Gucci 本季 銷售額下降 25%，集團年度利潤將降至 2016 年以來的最低水準。