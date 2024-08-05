今年上半年奢侈品牌在中國賣不動 有個行業慘遭拖累

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:46

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奢侈品行業正遭遇寒風，這個受到經濟波動影響相對較小的產業被當前市場普遍看衰，也連帶拖累香港許多坐擁許多高檔品牌房地產商如恆隆和太古今年業績出現問題。

今年上半年，上海恆隆廣場收入業績年減 8%，上海港匯恆隆廣場年減 4%，瀋陽市府恒隆廣場年減 14%，昆明恆隆廣場下滑 1%，武漢恆隆廣場下滑 2%，太古地產在中國 6 個零售物業銷售額呈年減表現的高達 5 個，其中上海興業太古匯銷售年減 19.6%，成都太古里年減 17.2%。

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根據瑞銀 (UBS) 報告，今年以來中國奢侈品銷售額下跌約 10%，奢侈品牌在今年下半至 2026 年間可能會放緩在中國展店的步伐，所以會對地產商產生業績壓力。

各大奢侈品牌的乏力則可從半年報中一覽無遺。LVMH7 月 24 日公佈今年上半年業績，營收年減 1% 至 416.77 億歐元，淨利年減 14% 至 72.67 億歐元。扣掉疫情下的 2020 年，這是 LVMH 上半年業績近 6 年來首度出現下滑。

依地區來看，LV 在美國、歐洲和日本均有不同程度的營收成長，但中國所在的亞太市場銷售額下滑幅度達雙位數，銷售額在全球佔比比去年同期的 34% 減少 4 個百分點。

至於開雲集團，今年上半年營收下跌 11% 至 90 億歐元，獲利下跌 42% 至 16 億歐元，尤其是在除日本外的亞太市場，營收下滑最為顯著，年減率達 22%，是全球跌幅最大的市場。

Armani 也發表聲明指出，去年下半年和今年上半年的銷售額出現個位數下跌，亞洲市場趨冷，縱使是持續成長的愛馬仕，今年上半年在包含中國在內的亞太市場增速僅 5.5%，較今年首季的 14% 明顯放緩，市佔率也由 49% 降至 47%。

歐洲奢侈品萎靡不振，中國國產的奢侈品也沒有獨善其身，以最典型的茅台酒為例，今年 6 月保利春拍的貴州茅台酒專場上，前 14 件拍品全部流拍，之後全場成交的拍品中，只有一款成交價高於最高估價，貴過茅台的聽花酒，315 之後也幾乎銷聲匿跡。

面對銷量失速，奢侈品牌們屢屢祭出漲價大招，因為過往經驗顯示只要漲價夠多，就能保證業績一直漲，但這招漸不管用。根據要客研究院的統計數據，過去三年頂級奢侈品牌的包袋價格平均上漲超過 32%。

在中國國內，情況最類似的就是白酒企業。自 2000 年來，茅台飛天的價格幾乎每年都漲，市場價格最高時超過每瓶 4000 人民幣。

根據中國國家統計局 7 月 15 日發佈的統計數據，今年上半年社會消費品零售總額 23.6 兆人民幣，年增率 3.7%，但諸如化妝品、金銀珠寶類消費持續萎靡，完全跑輸大盤。

不過，對奢侈品仍感興趣的中國人仍開始恢復，「全球採購」，去年在境外的奢侈品消費佔比回升到 2020 年前的 40% 左右，遠高於在本土市場消費的 25%。

這樣情況的出現顯示中國消費者仍有強大的購買力，但也印證著中國消費者正越來越理性，對品牌溢價的支付意願度降低。