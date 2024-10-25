中國奢侈品買氣吹寒風 Gucci母公司全年獲利恐創8年新低
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-25 10:54
Gucci 母公司開雲集團（Kering）警告，今年全年獲利恐創下 2016 年以來的最低水準，因為中國對奢侈品的需求下滑，使旗下最大品牌 Gucci 的業績難以脫困。
開雲集團公布財報，第三季營收年減 16% 至 37.9 億歐元，減幅超乎分析師預估的 11%。其中，主力品牌 Gucci 營收年減 25% 至 16.4 億歐元。
開雲集團預期，由於重大不確定性可能對精品需求造成壓力，加入上季業績趨緩程度甚於預期，今年經常性營業利益將比去年銳減約 47% 至 25 億歐元（27 億美元）左右，為八年來最低，也低於分析師預期，甚至可能低於該公司原先預估
財報結果顯示，在奢侈精品需求放緩之際，特別是在中國，開雲重塑其旗艦品牌的難度極高。
開雲集團財務長 Armelle Poulou 表示，Gucci 扭轉頹勢需要時間，中國對青年失業和房地產市場低迷的擔憂，正在打擊消費者信心。
開雲集團股價今年以來已下跌超過 40%，邁向 2008 年以來最差年度表現。
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