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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至33.32元，預估目標價為539元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.29元下修至33.32元，其中最高估值35.34元，最低估值32.05元，預估目標價為539元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值35.34(36.98)39.9744.78
最低值32.05(32.38)30.833.3
平均值33.48(34.41)35.7339.02
中位數33.32(34.29)36.4139.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值106,009,000121,346,000133,875,000
最低值101,862,040103,058,000110,799,000
平均值103,483,210111,394,200120,682,560
中位數102,486,000111,542,410121,619,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS38.3245.9663.8719.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,428,698109,956,674135,365,51079,955,520

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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