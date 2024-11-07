鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至33.32元，預估目標價為539元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.29元下修至33.32元，其中最高估值35.34元，最低估值32.05元，預估目標價為539元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|35.34(36.98)
|39.97
|44.78
|最低值
|32.05(32.38)
|30.8
|33.3
|平均值
|33.48(34.41)
|35.73
|39.02
|中位數
|33.32(34.29)
|36.41
|39.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|106,009,000
|121,346,000
|133,875,000
|最低值
|101,862,040
|103,058,000
|110,799,000
|平均值
|103,483,210
|111,394,200
|120,682,560
|中位數
|102,486,000
|111,542,410
|121,619,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|38.32
|45.96
|63.87
|19.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,428,698
|109,956,674
|135,365,510
|79,955,520
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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