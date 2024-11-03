〈台股風向球〉美國大選、FOMC會議、財報三大變數齊聚 提防波動劇烈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-03 11:50

‌



台股 10 月反彈達 595 點，進入 11 月後的第一周，本周全球股匯市無疑都要面臨 2 件大事，11 月 5 日美國總統大選結果將底定，而 FOMC 會議 11 月 7 日登場，聯準會降息腳步牽引全球資金移動，而台股上市櫃業者處第三季財報密集發布期，台股交易員認為，無論是大盤或是個股動態，波動將更劇烈。

‌



永豐投顧分析，依過去經驗來看，市場對美國總統選情頗為忌憚，在不確定陰影籠罩下，通常在選舉結果揭曉前後才會出現反轉走勢，但今年股市卻走出不同的路徑，9 月美股已經創新高，10 月也未見反轉。

因此，美股經歷過去 3 個月的上漲後，選前觀望甚至回檔，若有特別事件出現，就可能產生較劇烈的波動。

另一方面，第四季通常有年底作帳行情，以今年 AI 的盛況看，不排除行情延續到明年第一季，建議投資人在 11 月的波動中要把焦點放在美國科技股，AI 題材有望帶來新一波高峰。