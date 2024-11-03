〈台股風向球〉美國大選、FOMC會議、財報三大變數齊聚 提防波動劇烈
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-03 11:50
台股 10 月反彈達 595 點，進入 11 月後的第一周，本周全球股匯市無疑都要面臨 2 件大事，11 月 5 日美國總統大選結果將底定，而 FOMC 會議 11 月 7 日登場，聯準會降息腳步牽引全球資金移動，而台股上市櫃業者處第三季財報密集發布期，台股交易員認為，無論是大盤或是個股動態，波動將更劇烈。
近期各大科技廠已開始召開法說會，公布第三季財報並發布對未來產業景氣的最新看法，台股交易員指出，財報發布截止日是 11 月 15 日，受市場矚目的法說包括有環球晶 (6488-TW)、世界 (5347-TW)、聯詠 (3034-TW)、天鈺 (4961-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、力旺 (3529-TW)、華碩 (2357-TW) 等。
永豐投顧分析，依過去經驗來看，市場對美國總統選情頗為忌憚，在不確定陰影籠罩下，通常在選舉結果揭曉前後才會出現反轉走勢，但今年股市卻走出不同的路徑，9 月美股已經創新高，10 月也未見反轉。
因此，美股經歷過去 3 個月的上漲後，選前觀望甚至回檔，若有特別事件出現，就可能產生較劇烈的波動。
另一方面，第四季通常有年底作帳行情，以今年 AI 的盛況看，不排除行情延續到明年第一季，建議投資人在 11 月的波動中要把焦點放在美國科技股，AI 題材有望帶來新一波高峰。
但有鑑於政經事件可能造成的波動，11 月指數低檔仍需預留空間，而市場一旦有突破盤局的機會，永豐投顧估，高點則先看 24200 點。
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