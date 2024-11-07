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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為28元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值1.7元，最低估值1.46元，預估目標價為28元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.7(1.7)1.741.78
最低值1.46(1.46)1.51.6
平均值1.61(1.59)1.631.67
中位數1.62(1.59)1.651.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值79,157,00080,548,00082,763,000
最低值67,514,00071,415,00076,267,530
平均值73,902,72075,408,81078,917,040
中位數73,813,03074,340,06077,719,430

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.411.11.541.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,695,57154,805,91957,897,44056,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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