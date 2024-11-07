鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為28元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元上修至1.62元，其中最高估值1.7元，最低估值1.46元，預估目標價為28元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.7(1.7)
|1.74
|1.78
|最低值
|1.46(1.46)
|1.5
|1.6
|平均值
|1.61(1.59)
|1.63
|1.67
|中位數
|1.62(1.59)
|1.65
|1.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|79,157,000
|80,548,000
|82,763,000
|最低值
|67,514,000
|71,415,000
|76,267,530
|平均值
|73,902,720
|75,408,810
|78,917,040
|中位數
|73,813,030
|74,340,060
|77,719,430
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.41
|1.1
|1.54
|1.43
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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