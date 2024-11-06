鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至10.54元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.04元上修至10.54元，其中最高估值10.6元，最低估值10.04元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.6(10.08)
|11.33
|12
|最低值
|10.04(9.97)
|10.05
|11.75
|平均值
|10.45(10.02)
|10.99
|11.88
|中位數
|10.54(10.04)
|11.25
|11.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.69億
|76.15億
|78.39億
|最低值
|74.32億
|74.66億
|78.39億
|平均值
|74.46億
|75.37億
|78.39億
|中位數
|74.38億
|75.29億
|78.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.13
|5.15
|1.73
|7.34
|9.60
|營業收入
|62.09億
|59.87億
|68.94億
|79.46億
|81.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Ingredion公司(INGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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