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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至10.54元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.04元上修至10.54元，其中最高估值10.6元，最低估值10.04元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.6(10.08)11.3312
最低值10.04(9.97)10.0511.75
平均值10.45(10.02)10.9911.88
中位數10.54(10.04)11.2511.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值74.69億76.15億78.39億
最低值74.32億74.66億78.39億
平均值74.46億75.37億78.39億
中位數74.38億75.29億78.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.135.151.737.349.60
營業收入62.09億59.87億68.94億79.46億81.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Ingredion公司(INGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINGR

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