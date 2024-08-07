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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為128.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.68元上修至9.89元，其中最高估值10.17元，最低估值9.29元，預估目標價為128.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.17(9.73)11.1712.29
最低值9.29(9.29)9.6310.51
平均值9.82(9.61)10.411.48
中位數9.89(9.68)10.411.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值79.18億81.59億82.61億
最低值75.87億77.28億78.86億
平均值77.66億79.33億80.87億
中位數77.61億78.77億81.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.135.151.737.349.60
營業收入62.09億59.87億68.94億79.46億81.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Ingredion公司(INGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINGR

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