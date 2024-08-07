鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估上修至9.89元，預估目標價為128.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.68元上修至9.89元，其中最高估值10.17元，最低估值9.29元，預估目標價為128.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.17(9.73)
|11.17
|12.29
|最低值
|9.29(9.29)
|9.63
|10.51
|平均值
|9.82(9.61)
|10.4
|11.48
|中位數
|9.89(9.68)
|10.4
|11.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|79.18億
|81.59億
|82.61億
|最低值
|75.87億
|77.28億
|78.86億
|平均值
|77.66億
|79.33億
|80.87億
|中位數
|77.61億
|78.77億
|81.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.13
|5.15
|1.73
|7.34
|9.60
|營業收入
|62.09億
|59.87億
|68.94億
|79.46億
|81.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Ingredion公司(INGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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