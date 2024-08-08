鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司INGR-US的目標價調升至132.4元，幅度約5.08%
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ingredion公司(INGR-US)提出目標價估值：中位數由126元上修至132.4元，調升幅度5.08%。其中最高估值147元，最低估值117元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Ingredion公司評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Ingredion公司今(8日)收盤價為128.59元。近5日股價上漲5.08%，標普指數下跌3.61%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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