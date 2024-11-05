CCL 廠聯茂前三季淨利大增72.2% 每股純益1.66元

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在 AI 推升高頻高速、Low DK 等高階材料需求的同時，CCL 廠聯茂新產能持續開出，產品也持續送認證之中，公司也預估，2025 年業績表現會好，主要成長動能是在反應平均單價的提升、產品結構的改變，2025 年目標是改善整體的獲利表現。