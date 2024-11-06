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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至40.75元，預估目標價為700元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 20:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.16元下修至40.75元，其中最高估值49.97元，最低估值39.2元，預估目標價為700元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值49.97(51.76)56.761.34
最低值39.2(39.2)43.0249.79
平均值41.91(42.69)48.6755.71
中位數40.75(41.16)47.5755.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值125,564,000135,735,000151,338,000
最低值120,972,920129,206,000139,733,000
平均值122,199,120132,743,410144,326,290
中位數121,814,000132,763,440144,334,290

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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