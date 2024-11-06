鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至40.75元，預估目標價為700元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 20:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.16元下修至40.75元，其中最高估值49.97元，最低估值39.2元，預估目標價為700元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|49.97(51.76)
|56.7
|61.34
|最低值
|39.2(39.2)
|43.02
|49.79
|平均值
|41.91(42.69)
|48.67
|55.71
|中位數
|40.75(41.16)
|47.57
|55.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|125,564,000
|135,735,000
|151,338,000
|最低值
|120,972,920
|129,206,000
|139,733,000
|平均值
|122,199,120
|132,743,410
|144,326,290
|中位數
|121,814,000
|132,763,440
|144,334,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|41.8
|44.22
|46.46
|27.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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