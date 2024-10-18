鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為87元
鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.14元下修至2.97元，其中最高估值4.15元，最低估值2.47元，預估目標價為87元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.15(4.15)
|5.91
|6.48
|最低值
|2.47(2.47)
|4.46
|5.16
|平均值
|3.04(3.11)
|5.27
|6.04
|中位數
|2.97(3.14)
|5.26
|6.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,418,000
|35,734,000
|37,352,310
|最低值
|28,723,190
|32,287,760
|35,378,000
|平均值
|29,894,750
|34,066,440
|36,160,730
|中位數
|30,033,000
|34,271,000
|35,956,300
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.86
|4.94
|9
|8.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,079,039
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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