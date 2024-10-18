search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為87元

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 22:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.14元下修至2.97元，其中最高估值4.15元，最低估值2.47元，預估目標價為87元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.15(4.15)5.916.48
最低值2.47(2.47)4.465.16
平均值3.04(3.11)5.276.04
中位數2.97(3.14)5.266.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,418,00035,734,00037,352,310
最低值28,723,19032,287,76035,378,000
平均值29,894,75034,066,44036,160,730
中位數30,033,00034,271,00035,956,300

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.864.9498.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,079,03929,129,71032,524,68825,421,687

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聯茂72.8-4.21%
美元/台幣32.083-0.26%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭吞噬

偏弱
聯茂

91.3%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
聯茂

91.3%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
聯茂

91.3%

勝率

延伸閱讀


Empty