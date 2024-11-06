川普上任預料改變反壟斷執法 Google有望免於分拆業務

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-06 23:10

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根據路透周三 (6 日) 報導，有專家指出，川普上任後可能會撤銷拜登執政期間的一些反壟斷政策，其中包括 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 可能免於分拆業務命運。

報導指出，預料川普將繼續對大型科技提起反壟斷訴訟，其中有幾起事在他任內開始的，不過他最近對 Google 可能分拆業務的質疑凸顯其對這些案件在審理方面握有權力。

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川普 10 月曾在芝加哥的一次活動上表示：「如果你這麼做 (分拆 Google 業務)，你是要毀掉公司嗎？這麼做又能確保競爭更公平嗎？」

美國司法部針對 Google 的搜尋案列出一系列可能的補救措施，包括要求 Google 分拆 Chrome 網路瀏覽器等部分業務，而且停止讓 Google 成為蘋果 iPhone 等設備默認搜尋引擎的協議。

不過對於這些補償措施的審判躍到 2025 年 4 月才會進行，最終裁決可能會在 8 月做出。喬治華盛頓大學 (The George Washington University) 法學教授 William Kovacic 表示，這段時間給了川普和司法部改變路線的時間，倘若他們有意願的話。

Kovacic 說：「川普當然有能力控制司法部對補救措施階段的處理。」他曾在美國時任總統小布希任內擔任 FTC 主席。

另外一些律師也表示，川普還可能撤回一些在拜登政府時間激怒交易撮合者的政策。一個是不願與合併公司達成和解，讓公司透過出售部分業務等行動來解決機構在交易中提出的競爭問題。

McDermott Will & Emery 律師事務所合夥人 Jon Dubrow 表示，FTC 和司法部可能會廢除拜登任內制定的併購審查準則。他說，2023 年的併購指引非常反對併購，這與華爾街普遍持有的觀點相呼應。