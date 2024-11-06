朋程Q3獲利創同期新高 前三季EPS 6.5元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-06 19:39

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二極體廠朋程 (8255-TW) 今 (6) 日公告今年第三季財報，單季稅後純益 2.17 億元，創下同期新高，季增 0.46%，年增 7.43%，每股純益 2.15 元；展望後市，朋程受惠客戶需求強勁，超高效二極體 (ULLD) 和 48V MOSFET 訂單能見度已達明年底。

朋程近期受惠 ULLD 持續取代一般二極體，加上高階車陸續導入，ULLD 今年出貨量呈現倍數成長，目前產能維持滿載，為滿足客戶需求，正積極擴產能，朋程近年也發展 48V MOSFET 模組，目前產能約 300 萬套，產能稼動率已達 9 成，目前也正跟客戶洽談明年需求，預期產能將進一步擴充。

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朋程今年第三季稅後純益 2.17 億元，季增 0.46%、年增 7.43%，每股純益 2.15 元；累計前三季獲利 6.59 億元，年增 0.76%，每股純益 6.5 元。