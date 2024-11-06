掌台灣金聯 呂政璋：北港土地只會賣得更好、不會賤賣

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 21:41

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台灣金聯今 (6) 日舉行新舊董事長交接典禮，新任董事長呂政璋從卸任董事長施俊吉手中接下印信正式上任，由監察人台企銀董事長劉佩真監交。施俊吉發表卸任感言，直言「四年前，不知道為什麼來這裡，四年後，一樣不知道為什麼離開這裡」，但卻清楚知道四年多來為台灣金聯做了三個努力。呂政璋會後受訪時展現「台灣囝仔」特性，針對各種敏感問題直球對決，並強調，雲林北港工業區原萬有紙廠土地只會賣得更好、不會賤賣。

施俊吉說，在台灣金聯任內做的第一件事，就是把閒置物業變成繁華標的，四年來金聯手中留存的，多是乏人青睞的毛胚樓、廠房、和偏遠荒地，因此，圖存之道就是轉型，金聯必須從「買與賣」轉型出具有「修與建」的能力，除了創造共享辦公室、都更重建外，更將北港工業區的龐然廢墟整理成 4 萬坪漂亮土地，不僅成了公司的瑰寶，也成了我的懷璧。

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第二個努力則是以三、四十年累積不斷的財經學識，用有價證券，為公司的業外投資牟利，施俊吉說，四年多來，公司從股市賺進將近 19 億元。第三個努力，就任 4 年後，社會大眾對金聯多有認同和讚賞，民眾等著金聯的平價宅，且口耳相傳，金聯不再是柴房裡挑水砍柴的無名貢獻者，金聯是認真為國家賺錢的國家企業，金聯被到重視，也讓同事有尊嚴。

事實上，施俊吉原先董事長任期還有 2 年，對於臨陣換將感到相當不平，日前大動作召開記者會，懷疑自己是因為「擋人財路」才下台，呂政璋與前立委蘇治芬的關係也引發政治聯想。不過，在交接典禮上，呂政璋對於施俊吉表達恭敬的態度，過程中不斷 90 度的彎腰鞠躬，並感謝施帶領公司團隊努力奮鬥，經營績效年年成長。

台灣金聯新任董事長呂政璋。(鉅亨網記者陳于晴攝)

呂政璋強調自己是「正港的台灣囝仔」，數度使用台語應答，對於外界戲稱他是「賴友友」，呂政璋表示，以前在法國、日本等海外國家工作時，都會幫忙行銷台灣，事實上，他是「台友友」才對。

對於外界形容他是「小蘿蔔頭卡肥缺」，呂政璋用台語妙語回應，「蘿蔔越小越好吃，因為越老的蘿蔔會有粗絲冒芽」，如同他在海外打拚 10 年，這次有機會受邀回台加入新政府團隊，要要用這 10 年的經驗幫助泛公股事業、台灣金聯轉型轉型再轉型，找到創新之路，將擔任「開疆闢土的大戰將」。

至於施俊吉日前提及的雲林北港工業區原萬有紙廠土地爭議，呂政璋強調，未來處理上，保證是公開、公平、公正、透明，不會因為誰當了董事長就有不同的結果，只會賣得更好、不會賤賣，之後釐清資料再看怎麼做比較好，並直言公開標售可以採取全程網路直播方式。