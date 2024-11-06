掌台灣金聯 呂政璋：北港土地只會賣得更好、不會賤賣
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-06 21:41
台灣金聯今 (6) 日舉行新舊董事長交接典禮，新任董事長呂政璋從卸任董事長施俊吉手中接下印信正式上任，由監察人台企銀董事長劉佩真監交。施俊吉發表卸任感言，直言「四年前，不知道為什麼來這裡，四年後，一樣不知道為什麼離開這裡」，但卻清楚知道四年多來為台灣金聯做了三個努力。呂政璋會後受訪時展現「台灣囝仔」特性，針對各種敏感問題直球對決，並強調，雲林北港工業區原萬有紙廠土地只會賣得更好、不會賤賣。
施俊吉說，在台灣金聯任內做的第一件事，就是把閒置物業變成繁華標的，四年來金聯手中留存的，多是乏人青睞的毛胚樓、廠房、和偏遠荒地，因此，圖存之道就是轉型，金聯必須從「買與賣」轉型出具有「修與建」的能力，除了創造共享辦公室、都更重建外，更將北港工業區的龐然廢墟整理成 4 萬坪漂亮土地，不僅成了公司的瑰寶，也成了我的懷璧。
第二個努力則是以三、四十年累積不斷的財經學識，用有價證券，為公司的業外投資牟利，施俊吉說，四年多來，公司從股市賺進將近 19 億元。第三個努力，就任 4 年後，社會大眾對金聯多有認同和讚賞，民眾等著金聯的平價宅，且口耳相傳，金聯不再是柴房裡挑水砍柴的無名貢獻者，金聯是認真為國家賺錢的國家企業，金聯被到重視，也讓同事有尊嚴。
事實上，施俊吉原先董事長任期還有 2 年，對於臨陣換將感到相當不平，日前大動作召開記者會，懷疑自己是因為「擋人財路」才下台，呂政璋與前立委蘇治芬的關係也引發政治聯想。不過，在交接典禮上，呂政璋對於施俊吉表達恭敬的態度，過程中不斷 90 度的彎腰鞠躬，並感謝施帶領公司團隊努力奮鬥，經營績效年年成長。
呂政璋強調自己是「正港的台灣囝仔」，數度使用台語應答，對於外界戲稱他是「賴友友」，呂政璋表示，以前在法國、日本等海外國家工作時，都會幫忙行銷台灣，事實上，他是「台友友」才對。
對於外界形容他是「小蘿蔔頭卡肥缺」，呂政璋用台語妙語回應，「蘿蔔越小越好吃，因為越老的蘿蔔會有粗絲冒芽」，如同他在海外打拚 10 年，這次有機會受邀回台加入新政府團隊，要要用這 10 年的經驗幫助泛公股事業、台灣金聯轉型轉型再轉型，找到創新之路，將擔任「開疆闢土的大戰將」。
至於施俊吉日前提及的雲林北港工業區原萬有紙廠土地爭議，呂政璋強調，未來處理上，保證是公開、公平、公正、透明，不會因為誰當了董事長就有不同的結果，只會賣得更好、不會賤賣，之後釐清資料再看怎麼做比較好，並直言公開標售可以採取全程網路直播方式。
外界也相當關注呂政璋家族經營嘉縣青松樂活科技農業公司涉嫌掏空，親弟呂政諺夫婦潛逃通緝。呂政璋動之以情闡述，每個人不能選擇自己的出身，不能選擇爸爸媽媽、兄弟姊妹，父親目前在台灣看醫生，至於弟弟，他坦言已經很久沒聯繫，08 年分家後各自獨立，希望外界不用過度牽扯，但對於外界指導還是會虛心檢討。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇