億豐銷售動能增溫 前三季淨利年增22.1% EPS達16.96元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-06 17:35

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窗簾廠商億豐 (8464-TW) 今 (6) 日公布最新財報，2024 年第三季銷售順勢呈現成長，單季稅後純益 17.71 億元，季增 0.13%，年增 11.66%，單季每股純益 6.04 元；前三季稅後純益 49.69 億元，年增 22.1%，每股純益 16.96 元。

億豐的策略布局將聚焦於擴大客製化窗簾產能，預計 2025 年成長將受惠於墨西哥第二期廠區的投產。新購入的北越土地將自 2025 年起動工，接棒客製化窗簾的未來產能增長。

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億豐 2024 年第三季營收 78.6 億元，毛利率 58.94%，季增 0.64 個百分點，年增 3.61 個百分點，單季稅後純益 17.71 億元，創新高，季增 0.13%，年增 11.66%，單季每股純益 6.04 元。

億豐 2024 年前三季營收 215.86 億元，毛利率 57.29%，年增 1.89 個百分點，前三季稅後純益 49.69 億元，年增 22.1%，每股純益 16.96 元。

億豐主管指出，美國自 2024 年 6 月起實施新的窗簾安全規範 (ANSI/WCMA A100.1-2022 Standard for Safety of Window Covering Products)，禁止客製化窗簾使用任意空懸操作拉繩窗簾。億豐因提前「自願停售」任意空懸拉繩窗簾，並以領先業界的無拉繩窗簾升降系統，成為該法規實施的受惠者，市占率穩步擴大。至於固定尺寸窗簾，由於去年同期量販店客戶仍在去庫存階段，拉低比較的基期，2024 年第三季也順勢呈現成長。

同時，隨著歐洲電商平台營收增速加快、墨西哥營運效益穩步提升，以及外部原材料成本下滑，億豐的毛利率進一步上揚。在營業利益率方面，億豐自建窗簾配送車隊的規模經濟效應擴大，及外部運價回落，均帶來效益，使營業利益創下新高，總體而言，2024 年第三季稅後純益 17.71 億元，創新高，季增 0.13%，年增 11.66%，單季每股純益 6.04 元。