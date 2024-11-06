仁寶正式啟動永續雲數位平台 攜手子公司邁向2050淨零目標

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 18:47

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仁寶 (2324-TW) 今 (6) 日舉辦淨零宣示暨永續雲啟動大會，正式啟動仁寶永續雲數位平台，可為管理層提供即時準確的碳排，以及再生能源使用數據支援，攜手子公司一同邁向 2050 淨零目標。

仁寶永續長執行副總彭聖華指出，仁寶在淨零路徑圖的規劃，涵蓋所有合併財務報表子公司，且集團營運據點遍及全球，營業項目多元、跨越多時區，基礎資訊蒐集具挑戰，因此使用自主開發的仁寶永續雲數位平台。

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彭聖華進一步提到，仁寶永續雲數位平台具備多語系和 AI 查證功能，專為處理集團內外龐大而複雜的碳排放數據，確保數據的即時性與準確性，為全球各據點的管理決策提供強而有力的支援。

彭聖華也表示，仁寶將與子公司攜手合作，充分運用集團資源，透過共同分享國際趨勢、減碳歷程及綠電採購經驗，有效應對多元挑戰，共同邁向 2050 淨零排放的目標。