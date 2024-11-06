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鉅亨速報

營收速報 - 雷虎(8033)10月營收1.03億元年增率高達32.88％

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:30


雷虎(8033-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣1.03億元，年增率32.88%，月增率-1.27%。

今年1-10月累計營收為10.23億元，累計年增率25.33%。

最新價為59.6元，近5日股價下跌-0.18%，相關其 他上漲0.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+688 張
  • 外資買賣超：+704 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 1.03億 33% -1%
24/9 1.04億 12% 30%
24/8 8,022萬 7% -17%
24/7 9,672萬 48% -11%
24/6 1.09億 19% 7%
24/5 1.02億 16% -27%

雷虎(8033-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報10月營收雷虎

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