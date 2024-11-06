公股銀唯一特優！ 合庫獲最佳中小企業金融獎特優、法人信託金融獎優等

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 18:52

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由金融研訓院主辦且素有「金融界奧斯卡獎」美譽的「台灣傑出金融業務菁業獎」得獎名單出爐，今年共吸引 79 家金融機構共同角逐，參選案件達 163 件，再次創下歷屆新高紀錄。歷經激烈且嚴謹的評選過程，合庫銀行榮獲本屆「最佳中小企業金融獎」特優及「最佳法人信託金融獎」優等肯定，為本屆唯一獲得特優殊榮的公股銀行。

身為中小企業之最佳夥伴，合庫銀行本次以「ESG 好婚秘書」的角色出發，將核心授信業務結合 ESG 理念，達成「最佳中小企業金融獎」特優二連霸之紀錄，透過全方位的推動與中小企業之減碳議和，以及攜手美商鄧白氏 (The Dun & Bradstreet) 成功協助中小企業辨識 ESG 市場風險，並輔以合庫 ESG 虛擬雲端服務平臺，提供資金及完整之配套解決方案，引領 5,000 家中小企業客戶邁出減碳第一步，並達成實質承諾減碳，將 ESG 轉化成中小企業之增強型策略解決方案。

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合庫銀行為國內土建融龍頭銀行之一，因應大都更時代的來臨，首次提出「續建 2.0：100% 續建完工承諾」之全新思維，針對續建流程、工程控管、合約設計、資金供給及金流規劃等多面向進行整體規劃，打通「續建執行機構」及「續建資金供給」之任督二脈，排除不動產信託續建機制的不確定性，使續建得以在顧及各方權益的狀態下順利完成。本次獲得「最佳法人信託金融獎」優等肯定，期許帶給社會安定力量，同時改善居住安全品質及增進公共利益，持續運用信託服務守護每個人。