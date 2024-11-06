邁科散熱需求旺營運維持高檔 前10月營收16億元年增逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 18:35

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邁科 (6831-TW) 今 (6) 日公布 10 月營收，指出受惠散熱產業趨勢持續向上，加上各產品表現穩定，其中又以 AI 伺服器表現最為亮眼，各大企業持續建置資料中心，營運維持高檔，帶動前 10 月營收達 16.52 億元，年增超過 2 成。

邁科 10 月營收 1.74 億元，月減 4.76%，年增 17.89%；累計今年 1 至 10 月營收 16.52 億元，年增 21.68%。

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輝達 (NVDA-US) 帶動 AI 伺服器熱潮，也推升散熱需求。整體 AI 晶片的液冷散熱滲透率，將從 2024 年的 11%，提升至 2025 年的 24%，主因為輝達 GB200 今年底將正式出貨，並在明年放量，帶動液冷散熱需求。

邁科提到，在液冷散熱早已布局，除已打入供應鏈外，預計 2025 年上半年液冷散熱產線將建置完畢，屆時有望跟著產業趨勢同步成長。