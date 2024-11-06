邁科散熱需求旺營運維持高檔 前10月營收16億元年增逾2成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 18:35
邁科 (6831-TW) 今 (6) 日公布 10 月營收，指出受惠散熱產業趨勢持續向上，加上各產品表現穩定，其中又以 AI 伺服器表現最為亮眼，各大企業持續建置資料中心，營運維持高檔，帶動前 10 月營收達 16.52 億元，年增超過 2 成。
邁科 10 月營收 1.74 億元，月減 4.76%，年增 17.89%；累計今年 1 至 10 月營收 16.52 億元，年增 21.68%。
輝達 (NVDA-US) 帶動 AI 伺服器熱潮，也推升散熱需求。整體 AI 晶片的液冷散熱滲透率，將從 2024 年的 11%，提升至 2025 年的 24%，主因為輝達 GB200 今年底將正式出貨，並在明年放量，帶動液冷散熱需求。
邁科提到，在液冷散熱早已布局，除已打入供應鏈外，預計 2025 年上半年液冷散熱產線將建置完畢，屆時有望跟著產業趨勢同步成長。
邁科指出，以現況來看，氣冷已可滿足一般的散熱需求，在建置成本上也相對節省，因此截至今年為止，絕大部分散熱系統仍為氣冷，只有全球四大 CSP，包括亞馬遜 (AMZN-US)AWS、微軟 (MSFT-US)Azure、Google(GOOG-US)GCP 與阿里巴巴 (09988-HK)Alibaba Cloud，有高階 AI 伺服器才需要液冷散熱的輔助。
不過，邁科認為，隨著 AI 伺服器算力不斷提升，所產生的熱也同步上升，這將促使液冷散熱比重與日俱增，預期 2025 年液冷散熱將正式起飛。
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