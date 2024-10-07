邁科營運維持高檔 前三季營收達14億元寫新猷

邁科 ( 6831-TW ) 今 (7) 日公告 9 月營收達 1.83 億元，年月雙增，累計今年前三季營收達 14.78 億元，年增逾 2 成，創歷年同期新高。邁科指出，除 AI 伺服器散熱需求強勁外，網通、汽車散熱產品線也維持出貨水準，推升營運表現。

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邁科指出，今年因 AI 伺服器明顯成長，帶動營運向上，且為因應訂單龐大需求，已加開夜班，目前產能充足。