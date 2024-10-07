邁科營運維持高檔 前三季營收達14億元寫新猷
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-07 18:32
邁科 (6831-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收達 1.83 億元，年月雙增，累計今年前三季營收達 14.78 億元，年增逾 2 成，創歷年同期新高。邁科指出，除 AI 伺服器散熱需求強勁外，網通、汽車散熱產品線也維持出貨水準，推升營運表現。
邁科 9 月營收 1.83 億元，月增 5.39%，年增 12.35%；累計今年前三季營收 14.78 億元，年增 22.15%。
邁科指出，今年因 AI 伺服器明顯成長，帶動營運向上，且為因應訂單龐大需求，已加開夜班，目前產能充足。
邁科說明旗下散熱產品進度，高階氣冷 3D VC(Vapor Chamber) 預計今年小批量出貨，明年進入量產；液冷產品方面，目前已送樣，明年可望進入量產。此外，與英特爾 (INTC-US) 共同研發的超流體液冷產品也因有國際大廠加持，有望在液冷市場搶得先機，並占有一席之地。
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