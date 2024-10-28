7-11未來超商插旗海大 商場業務進軍學生餐廳

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 18:45

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統一超 (2912-TW) 今 (28) 日宣布，為進一步探索未來超商可能，7-ELEVEN X-STORE 8 進駐位於基隆的國立臺灣海洋大學，全力發展未來 AI 零售，同時，統一超本次也同步進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街，並引進多元美食櫃位、連鎖 3C 專賣店、影印店和電腦維修專門店等。

7-ELEVEN 表示，攜手工業技術研究院深度合作，首創導入光學雷達 (LiDAR) 影像辨識技術，替代紅外線商品辨識，可將「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項擴大，全門市商品均可透過 AI 智能監控配合手機自助結帳，最快 30 秒就能體驗未來零售購物樂趣。

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7-ELEVEN 自 2018 年啟動 X-STORE 至今，全台已設置 7 家未來超商，並陸續開發出多項可技術複製性的軟硬體，例如辦公商圈引進手機自助結帳、應用 AI 銷售預測系統協助門市數位化營運、智 FUN 機深入購物不便場域等，其中，「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，並成功與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」。

而「X-STORE 8」除了是第 2 間實現「拿了就走」購物體驗的門市，更首創業界將使用在電動車無人駕駛的光學雷達 (LiDAR) 影像辨識技術應用於超商門市，以辨識商品，全新 AI 智慧貨架，商品數量逾 1600 種，規模較 X-STORE 7 多出 5 倍。