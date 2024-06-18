億豐股東會通過去年配息12元創新高 敲定7/9除息交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-18 17:34

全球窗簾領導品牌億豐 (8464-TW) 今 (18) 日召開股東會，並通過去年股利特愛配發 12 元現金股利，並敲定在 7 月 9 日除息交易，現金股息預計在 8 月 2 日發放；第一季單季稅後純益 14.3 億元，每股純益已達 4.88 元。

億豐在 2024 年下半年的成長動能，將來自墨西哥的第 2 期產能投產、營收貢獻。億豐預計墨西哥擴產，可為下階段帶來最終約 20% 的新客製化窗簾產能。法人看好，億豐 2024 年全年營收也有機會呈現高個位數百分比成長，上看 290-300 億元，全年也可望賺回兩個股本。

在商品創新方面，億豐已升級了電動窗簾產品，開始提供更完整的智慧家居解決方案，包括支持 Apple HomeKit、Amazon Alexa、Google Home 的語音控制和遠端控制電動窗簾功能。對家中有幼童、寵物也安全的無拉繩手動窗簾，因加入多款新穎的布料，並具有更好的遮光功能，也將是 2024 年的重要成長動能。