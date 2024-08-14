億豐營運結構趨優 助上半年賺回逾1個股本

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 17:49

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億豐 (8464-TW) 今 (14) 日公佈最新財報，2024 年上半年稅後純益 31.98 億元，創歷史同期新高，年增 28.77%，每股純益並達 10.91 元，主要是客製化窗簾占比創新高。

億豐 2024 年第二季營收 74.14 億元，毛利率 58.3%，季增 4.24 個百分點，年增 2.38 個百分點，稅後純益達 17.69 億元，創新高，季增 23.77%，年增 30.58%，單季每股純益 6.04 元。

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億豐 2024 年上半年營收 137.26 億元，毛利率 56.35%，年增 0.92 個百分點，2024 年上半年稅後純益 31.98 億元，創歷史同期新高，年增 28.77%，每股純益並達 10.91 元

億豐主管指出，2024 年第二季財報營收為新台幣 74.14 億元年增 10.5%，採美金計算則成長 4.8%。各大零售商客戶的庫存回補已告一段落，使固定尺寸窗簾的增長趨緩，但北美客製化窗簾市占率提升，以及歐洲電商平台營收穩健增長，推動了 2024 年第二季營收的增長。客製化窗簾占第二季的營收比重，再度挑戰新高。

億豐主管指出，由於客製化占營收比例增加、墨西哥營運效益提升，以及原材料成本走弱，成功抵消了運價上升的不利影響，助力億豐的毛利率、營業利益率表現。第二季營業利益上揚至為 22.1 億元年增 27.8%，業外損益方面，2024 年第 2 季的匯兌利益挹注為 1.8 億元，較去年同期的 2.5 億元，呈現減少。總體而言，2024 年第二季的歸屬母公司業主稅後純益達到 17.69 億元，每股純益 6.04 元，刷新了單季獲利的歷史記錄。

億豐 2024 年上半年營收為 137.26 億元，年增 7.5%；採美金計算則年成長 3.2%，隨著營運規模的回溫，並受益於有利的產品組合和精實生產的實質效益，使上半年每股純益 10.91 元，締造新高。

展望下半年，億豐指出，自 2024 年 6 月起，美國已實施新的窗簾安全規範 (ANSI/WCMA A100.1-2022 Standard for Safety of Window Covering Products)，禁止客製化窗簾使用任意空懸的操作拉繩。這一法規進展，提高了幼童和寵物的居家安全。對億豐來說，美國推進無拉繩窗簾在客製化窗簾市場的普及，將帶來市占率提升的新機會。

億豐強調，早在北美規範生效前，億豐的北美客製化窗簾已「自願停售」任意空懸操作拉繩窗簾。這是億豐在固定尺寸窗簾全部採用無拉繩設計的基礎上，再次提升了數百萬家庭的居家安全水準。