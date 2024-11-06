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鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估上修至5.2元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.11元上修至5.2元，其中最高估值5.56元，最低估值4.84元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.56(5.56)6.257
最低值4.84(4.84)4.25.05
平均值5.25(5.21)5.246.14
中位數5.2(5.11)5.126.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值29.61億31.36億33.43億
最低值26.83億28.81億30.89億
平均值28.66億30.20億32.53億
中位數28.84億30.16億33.06億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.044.4614.0913.872.46
營業收入23.10億27.88億45.53億38.54億25.81億

詳細資訊請看美股內頁：
路易斯安那太平洋(LPX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLPX

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