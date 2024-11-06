鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估上修至5.2元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對路易斯安那太平洋(LPX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.11元上修至5.2元，其中最高估值5.56元，最低估值4.84元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.56(5.56)
|6.25
|7
|最低值
|4.84(4.84)
|4.2
|5.05
|平均值
|5.25(5.21)
|5.24
|6.14
|中位數
|5.2(5.11)
|5.12
|6.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|29.61億
|31.36億
|33.43億
|最低值
|26.83億
|28.81億
|30.89億
|平均值
|28.66億
|30.20億
|32.53億
|中位數
|28.84億
|30.16億
|33.06億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.04
|4.46
|14.09
|13.87
|2.46
|營業收入
|23.10億
|27.88億
|45.53億
|38.54億
|25.81億
詳細資訊請看美股內頁：
路易斯安那太平洋(LPX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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