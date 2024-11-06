鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至5.94元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Colliers International Group Inc(CIGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.07元下修至5.94元，其中最高估值6.22元，最低估值5.8元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.22(6.22)
|8.01
|9.67
|最低值
|5.8(5.98)
|6.77
|7.86
|平均值
|5.95(6.08)
|7.16
|8.4
|中位數
|5.94(6.07)
|7.05
|8.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|47.91億
|54.44億
|63.03億
|最低值
|47.12億
|52.44億
|55.40億
|平均值
|47.46億
|53.35億
|58.18億
|中位數
|47.47億
|53.71億
|57.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.60
|1.23
|-9.09
|1.07
|1.43
|營業收入
|30.46億
|27.87億
|40.89億
|44.59億
|43.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Colliers International Group Inc(CIGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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