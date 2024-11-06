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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至5.94元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Colliers International Group Inc(CIGI-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.07元下修至5.94元，其中最高估值6.22元，最低估值5.8元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.22(6.22)8.019.67
最低值5.8(5.98)6.777.86
平均值5.95(6.08)7.168.4
中位數5.94(6.07)7.058.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值47.91億54.44億63.03億
最低值47.12億52.44億55.40億
平均值47.46億53.35億58.18億
中位數47.47億53.71億57.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.601.23-9.091.071.43
營業收入30.46億27.87億40.89億44.59億43.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Colliers International Group Inc(CIGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIGI

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