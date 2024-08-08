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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.18元，預估目標價為3.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.04元下修至-0.18元，其中最高估值0.18元，最低估值-0.59元，預估目標價為3.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.18(0.18)0.29-0.110
最低值-0.59(-0.43)-1.48-0.40
平均值-0.19(-0.13)-0.4-0.260
中位數-0.18(-0.04)-0.39-0.30

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值131.08億129.53億128.69億126.46億
最低值128.04億121.91億118.86億125.60億
平均值129.46億124.75億123.86億126.03億
中位數129.33億124.00億125.16億126.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.92-1.141.91-1.54-10.48
營業收入224.01億207.12億196.87億174.78億145.57億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUMN

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