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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至3元，幅度約76.47%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對流明科技(LUMN-US)提出目標價估值：中位數由1.7元上修至3元，調升幅度76.47%。其中最高估值7元，最低估值1元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予流明科技評價：積極樂觀1位、保持中立10位、保守悲觀3位。

流明科技今(8日)收盤價為6.63元。近5日股價上漲76.47%，標普指數下跌5.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LUMN市場預估目標價

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