鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.21元，預估目標價為3.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.18元下修至-0.21元，其中最高估值0.18元，最低估值-0.59元，預估目標價為3.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.18(0.18)
|0.29
|-0.11
|0
|最低值
|-0.59(-0.59)
|-1.48
|-0.4
|0
|平均值
|-0.21(-0.19)
|-0.44
|-0.26
|0
|中位數
|-0.21(-0.18)
|-0.45
|-0.3
|0
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|131.08億
|129.53億
|128.69億
|126.46億
|最低值
|128.04億
|121.91億
|118.86億
|125.60億
|平均值
|129.58億
|125.07億
|123.86億
|126.03億
|中位數
|129.64億
|124.21億
|125.16億
|126.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.92
|-1.14
|1.91
|-1.54
|-10.48
|營業收入
|224.01億
|207.12億
|196.87億
|174.78億
|145.57億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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