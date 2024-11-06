第七屆進博會登場！陸今年前三季服務貿易額年增14.5%至逾5.5兆人民幣

中國第 7 屆國際進口博覽會 (CIIE) 舉行之際，中國商務部周二 (5 日) 發佈數據指出，今年前三季中國服務進出口總額年增 14.5% 至 人民幣 5 兆 5181.4 億元，同比增長 14.5%，期間出口 2 兆 2733.4 億元，年增率 15.3%，進口 3 兆 2448 億元，年增率 14%，服務貿易逆差 9714.6 億元。

知識密集型的服務貿易額亦繼續成長，今年前三季知識密集型服務貿易金額達人民幣 2 兆 1334.2 億元，年增率 5.3%，其中知識密集型服務出口額 1 兆 2063.1 億元，年增 4.8%，個人文化和娛樂服務、其他商業服務增長較快，年增率分別為 21.4%、8.7%。