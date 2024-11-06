第七屆進博會登場！陸今年前三季服務貿易額年增14.5%至逾5.5兆人民幣
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-06 17:14
中國第 7 屆國際進口博覽會 (CIIE) 舉行之際，中國商務部周二 (5 日) 發佈數據指出，今年前三季中國服務進出口總額年增 14.5% 至人民幣 5 兆 5181.4 億元，同比增長 14.5%，期間出口 2 兆 2733.4 億元，年增率 15.3%，進口 3 兆 2448 億元，年增率 14%，服務貿易逆差 9714.6 億元。
知識密集型的服務貿易額亦繼續成長，今年前三季知識密集型服務貿易金額達人民幣 2 兆 1334.2 億元，年增率 5.3%，其中知識密集型服務出口額 1 兆 2063.1 億元，年增 4.8%，個人文化和娛樂服務、其他商業服務增長較快，年增率分別為 21.4%、8.7%。
在知識密集型服務進口方面，今年前三季年增 6% 至人民幣 9271.1 億元，個人文化和娛樂服務、其他商業服務增長較快，增幅分別達 36.6%、11.5%。
旅行服務業則成長迅猛，今年前 9 月繼續保持高速成長，旅行服務進出口金額達人民幣 1 兆 5052.8 億元，大幅年增 42.8%，為服務貿易第一大領域。
根據中國國家外匯管理局數據，中國 9 月國國際收支貨物和服務貿易進出口規模達 4 兆 4782 億人民幣，年增率 5%，其中貨物貿易出口額 2 兆 2495 億人民幣，進口額人民幣 1 兆 6227 億元，順差 6268 億元，服務貿易出口額 2420 億人民幣，進口額 3640 億人民幣，逆差 1219 億元。
服務貿易主要類別之一的運輸服務進出口規模人民幣 1770 億元，旅行服務 1716 億元，其他商業服務進出口規模 1015 億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模 625 億元。
若按美元計價，中國 9 月國際收支貨物和服務貿易出口額為 3520 億美元，進口額 2806 億美元，順差 713 億美元。
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