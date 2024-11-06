降兩次後收手！美大選開票結果陸續出爐 市場減少對明年Fed降息的押注

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-06 13:40

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隨著美國總統大選計票結果陸續出爐，市場周二 (5 日) 對聯準會 (Fed) 明年降息的押注進行減碼。與此同時，專家仍維持 Fed 將於當地時間周四 (7 日) 決定降息 1 碼

與 Fed 政策利率掛鉤的期貨合約交易商持續看好 Fed 將在本周跟下個月分別降息各 1 碼，但現在認為 Fed 可能會在明年上半年降息兩次後停止降息，屆時聯邦基準利率將介於 3.75% 到 4%。

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安聯投資全球固定收益投資長 Michael Krautzberger 最新預估，Fed 將於政策會議上再次降息 1 碼。自 9 月降息以來，美國經濟數據普遍勝於市場預期，加上川普勝選機率上升，亦進一步推動近期的債券拋售。受短期及長期利率重新定價影響，加上美元走強，貨幣條件過去幾周明顯緊縮，使得寬鬆空間有所縮小。

Krautzberger 表示，美國大選結果恐令市場對於明年 Fed 降息週期預期的最大變數，料將隨著市場逐步消化大選結果對政策帶來的潛在影響，債市短期內將面臨進一步波動。

根據 Fed 在 9 月公布的點陣圖，今年剩餘時間 Fed 將降息 2 碼，並在 2025 年再降息 4 碼。遠期利率市場已大致反映此結果，預期本輪週期的終端利率約為 3.5%。

自 Fed9 月 18 日降息以來，美債 10 年期殖利率 (US10YY) 已攀升約 55 個基點，反映市場對 2025 年經濟成長前景的樂觀預期。