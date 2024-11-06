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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至5.34元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 12:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.03元上修至5.34元，其中最高估值5.57元，最低估值4.97元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.57(5.42)6.096.51
最低值4.97(4.75)4.965
平均值5.27(5.04)5.385.78
中位數5.34(5.03)5.355.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值105.45億114.84億119.44億
最低值94.88億94.61億96.51億
平均值99.87億103.41億108.60億
中位數100.47億104.03億107.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.394.078.278.265.01
營業收入81.75億101.16億165.24億170.71億93.00億

詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXPD

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