鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至5.34元，預估目標價為116.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 12:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.03元上修至5.34元，其中最高估值5.57元，最低估值4.97元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.57(5.42)
|6.09
|6.51
|最低值
|4.97(4.75)
|4.96
|5
|平均值
|5.27(5.04)
|5.38
|5.78
|中位數
|5.34(5.03)
|5.35
|5.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|105.45億
|114.84億
|119.44億
|最低值
|94.88億
|94.61億
|96.51億
|平均值
|99.87億
|103.41億
|108.60億
|中位數
|100.47億
|104.03億
|107.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.39
|4.07
|8.27
|8.26
|5.01
|營業收入
|81.75億
|101.16億
|165.24億
|170.71億
|93.00億
詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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