search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲2.01%，報5290.38點

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 01:30


截至台北時間07日01:20，S&P 500上漲104.05點（或2.01%），暫報5290.38點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.07%
  • 近 1 月：-6.84%
  • 近 3 月：+1.14%
  • 近 6 月：+4.93%
  • 今年以來：+8.73%

焦點個股


S&P 500成分股以Kenvue Inc(KVUE-US)領漲。Kenvue Inc(KVUE-US)上漲12.95%；Uber Technologies Inc(UBER-US)上漲10.35%；皇家加勒比國際游輪(RCL-US)上漲9.69%；莫爾森庫爾斯(TAP-US)上漲7.41%；Broadridge財務解決方案(BR-US)上漲6.91%。

部分成分股表現相對疲軟，漢瑞祥(HSIC-US)下跌4.92%；康捷國際物流(EXPD-US)下跌3.46%；華納兄弟探索(WBD-US)下跌3.36%；雅保(ALB-US)下跌2.69%；瓦爾坎材料(VMC-US)下跌2.52%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數S&P 500

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005310.182.39%
Kenvue Inc20.87514.76%
Uber Technologies Inc65.0311.20%
皇家加勒比國際游輪152.519.12%
莫爾森庫爾斯54.87.18%
Broadridge財務解決方案222.016.47%
漢瑞祥65.17-6.31%
康捷國際物流115.97-4.39%
華納兄弟探索7.655-2.86%
雅保80.995-3.02%
瓦爾坎材料249.95-2.91%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty