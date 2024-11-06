鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至7.73元，預估目標價為107.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由8元下修至7.73元，其中最高估值8.03元，最低估值6.55元，預估目標價為107.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.03(8.03)
|8.7
|11
|8.9
|最低值
|6.55(7.36)
|5.81
|6.54
|7.84
|平均值
|7.66(7.93)
|6.84
|8.32
|8.37
|中位數
|7.73(8)
|6.62
|8.17
|8.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|125.00億
|123.46億
|126.81億
|116.43億
|最低值
|117.48億
|100.17億
|106.27億
|110.95億
|平均值
|122.31億
|111.76億
|116.50億
|113.69億
|中位數
|123.37億
|111.62億
|116.69億
|113.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.63
|5.65
|11.85
|11.87
|15.63
|營業收入
|90.41億
|91.50億
|111.38億
|126.51億
|144.12億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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