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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至7.73元，預估目標價為107.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 14:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2024年EPS預估：中位數由8元下修至7.73元，其中最高估值8.03元，最低估值6.55元，預估目標價為107.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.03(8.03)8.7118.9
最低值6.55(7.36)5.816.547.84
平均值7.66(7.93)6.848.328.37
中位數7.73(8)6.628.178.37

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值125.00億123.46億126.81億116.43億
最低值117.48億100.17億106.27億110.95億
平均值122.31億111.76億116.50億113.69億
中位數123.37億111.62億116.69億113.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.635.6511.8511.8715.63
營業收入90.41億91.50億111.38億126.51億144.12億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGCO

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