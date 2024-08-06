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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲1.25%，報5251.03點

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:30


截至台北時間06日10:20，S&P 500上漲64.7點（或1.25%），暫報5251.03點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.07%
  • 近 1 月：-6.84%
  • 近 3 月：+1.14%
  • 近 6 月：+4.93%
  • 今年以來：+8.73%

焦點個股


S&P 500成分股以Kenvue Inc(KVUE-US)領漲。Kenvue Inc(KVUE-US)上漲13.52%；皇家加勒比國際游輪(RCL-US)上漲8.78%；莫爾森庫爾斯(TAP-US)上漲7.66%；Uber Technologies Inc(UBER-US)上漲7.47%；碩騰(ZTS-US)上漲7.47%。

部分成分股表現相對疲軟，漢瑞祥(HSIC-US)下跌6.58%；瓦爾坎材料(VMC-US)下跌4.76%；康捷國際物流(EXPD-US)下跌3.24%；華納兄弟探索(WBD-US)下跌2.98%；蘋果(AAPL-US)下跌2.23%。

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S&P 5005272.051.65%
Kenvue Inc20.6113.30%
皇家加勒比國際游輪152.5059.11%
莫爾森庫爾斯54.717.00%
Uber Technologies Inc62.9657.67%
碩騰186.296.56%
漢瑞祥66.15-4.90%
瓦爾坎材料247.01-4.05%
康捷國際物流117.43-3.18%
華納兄弟探索7.585-3.74%
蘋果206.39-1.38%

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