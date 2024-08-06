盤中速報 - S&P 500大漲1.25%，報5251.03點
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 22:30
截至台北時間06日10:20，S&P 500上漲64.7點（或1.25%），暫報5251.03點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.07%
- 近 1 月：-6.84%
- 近 3 月：+1.14%
- 近 6 月：+4.93%
- 今年以來：+8.73%
焦點個股
S&P 500成分股以Kenvue Inc(KVUE-US)領漲。Kenvue Inc(KVUE-US)上漲13.52%；皇家加勒比國際游輪(RCL-US)上漲8.78%；莫爾森庫爾斯(TAP-US)上漲7.66%；Uber Technologies Inc(UBER-US)上漲7.47%；碩騰(ZTS-US)上漲7.47%。
部分成分股表現相對疲軟，漢瑞祥(HSIC-US)下跌6.58%；瓦爾坎材料(VMC-US)下跌4.76%；康捷國際物流(EXPD-US)下跌3.24%；華納兄弟探索(WBD-US)下跌2.98%；蘋果(AAPL-US)下跌2.23%。
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