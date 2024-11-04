〈雙11購物攻略〉想「卡」雙11？刷「這張」網購每筆回饋4％分期再回饋11%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-04 20:09

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看準雙 11 購物節買氣，第一銀行推出信用卡優惠活動，攜手多家線上購物平台，如 momo 購物網、PChome、Yahoo 奇摩購物中心及 Amazon 等，不限金額筆筆 4％回饋，刷卡分期再加碼 11％回饋，最高回饋率上看 15％。

AI 智慧家電及穿戴設備是今年網購熱門商品，持一銀卡至 momo 購物網、蝦皮購物分期滿 11111 元送 1111 元；至 PChome、Yahoo 奇摩購物中心與東森購物等分期金額滿 6000 元送 660 元；購買高價家電享分期滿 30000 元送 3300 元，登錄享回饋最高 11％，再加上筆筆 4％回饋與五大電商專屬折價券，讓卡友聰明購物享優惠；例如至 PChome 分期購買新上市的 iPhone 16 Plus，最高可享回饋金 4616 元。

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iLEO 信用卡於五大電商刷卡一次付清獨享 2％回饋，除上述筆筆 4％回饋外，使用台灣 Pay、LINE Pay、Apple Pay 消費滿額再加碼 1％現金回饋，總回饋率最高達 7％。