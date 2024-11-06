華南金控「AI 魔法學院」好康加演！11/10前線上體驗AI留言抽200元禮券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-06 12:01

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華南金控 (2880-TW) 參加 11/1-11/2「FinTech Taipei 2024 台北金融科技展」，運用全新主題「AI 魔法學院 科技實現財富未來」，將子公司打造為 5 個魔法學院，向民眾展示華南在金融科技領域的創新，深獲好評，同步「加演」線上抽獎活動，並持續至 11 月 10 日，可透過「華南銀行 嘩仔一路發」FaceBook 粉絲專頁線上逛展，留言最喜歡的展區，就可參加抽好禮活動。

華南金表示，只要到粉專留言最喜歡 5 個 AI 魔法學院中哪一學院，即可參加線上留言抽好康活動，活動自即日起至 11 月 10 日截止。11 月 11 日將從留言中，抽出限量幸運得主獲得統一集團禮券 200 元，並且公告於留言區。

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華南金控推出各學院 AI 智能特色如下：

華南銀行 - 智能學院：

1. 互動式 AI 行員：AI 行員可協助客戶提供商品與活動訊息，並依照客戶需求提出客製化建議。

2. AI 翻譯面板：領先全球的 AI 即時語言翻譯，可支援多達 16 國語言，提供各國籍民眾友善的金融體驗。

3. 智能開戶平台：優化開戶作業流程，導入全新智慧系統，將開戶步驟簡單條理化，並利用數位型態之開戶總約定書供客戶線上閱讀及簽署，提升服務效率。

4. 智能理財服務：透過「華麗退」試算退休目標，運用「好基智」以 AI 管理投資帳戶，從中挑選穩定且具成長潛力的標的進行配置，讓客戶輕鬆享受退休生活。

5. 個金產品申請整合平台：客戶輕鬆點選申辦項目，即可一次完成台、外幣數位帳戶開戶、申辦信用卡、信託帳戶、優利通、好基智、證券帳戶、線上投保及手機門號收款等服務，享受 24 小時智慧便利的金融體驗。

6. 遠端電子簽名：客戶的每一筆簽名都將詳細記錄，錄影功能將留存客戶簽名字樣及簽署畫面，大幅提升客戶交易的安全性。

華南永昌證券 -e 指學院：「華南 e 指沖」APP，內建多項強大功能，包括 ETF 成份股雙向查詢、閃電下單結合走勢圖、雙視窗下單及診股即可拍，幫助投資人掌握資訊、順暢交易。

華南產險 - 飛安學院：旅行綜合保險一次滿足客戶旅平險及不便險的旅遊雙保障，提供出發前 1 小時即可投保與 24 小時不打烊投保服務。

華南永昌投信 - 未來學院：帶民眾了解全球 AI 供應鏈及相關概念股，掌握未來科技趨勢。