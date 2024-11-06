鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元上修至6.3元，其中最高估值6.45元，最低估值5.9元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.45(6.45)
|7.2
|8.2
|最低值
|5.9(5.9)
|6.72
|7.38
|平均值
|6.24(6.22)
|6.95
|7.81
|中位數
|6.3(6.2)
|6.98
|7.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121.31億
|132.52億
|143.45億
|最低值
|118.13億
|125.81億
|132.42億
|平均值
|119.89億
|128.91億
|138.36億
|中位數
|120.20億
|129.00億
|138.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.41
|4.37
|3.44
|2.03
|4.59
|營業收入
|74.64億
|78.59億
|83.64億
|92.59億
|106.62億
詳細資訊請看美股內頁：
博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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