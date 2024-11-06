博世全球將裁7000人 2024年難達財報目標 2025年也不好

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-11-06 08:46

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全球最大汽車零件供應商博世（Bosch）宣布將在工廠裁員 7000 人。該公司行政總裁 Stefan Hartung 表示，2024 年將無法實現其經濟目標，可能會進一步調整人員。

據博世財報顯示，2023 年營收近 920 億歐元，預計今年的最高銷售回報率為 4%，低於 2023 年的 5%。博世的目標是到 2026 年達到 7%，目前仍有不小的差距。

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近幾個月來，博世已多次宣布全球裁員計劃，總共涉及 7000 多個工作崗位。其中，德國工廠將會受到很大影響，包括汽車供應部門、工具部門和家用電器子公司博西家電。

由於目前全球經濟疲軟，歐洲電動車起步遲緩的情況同時出現，博世因訂單不足，業績表現不振。

博世最大的營收支柱是汽車與智慧交通，佔集團營收的 60%，但利潤率卻墊底。博世集團 CEO 表示：「2024 年將比預期更加困難，2025 年可能也是如此，我們將無法避免裁員。」