撐不住了！中國兩大車廠被爆裁員

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-31 07:30

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近期受裁員消息影響，中國哪吒汽車和大運集團旗下高端新能源品牌遠航汽車被輿論推上了風口浪尖。

據《第一財經》周三（30 日）報導，針對市場傳聞，哪吒汽車表示，本次激勵和調薪計畫是為了儘快實現公司經營現金流轉正目標的一部分，接下來哪吒汽車還會實施機構精簡、裁汰冗員、業務聚焦、扁平化管理等一系列降本增效的舉措。

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哪吒汽車並未具體說明新方案，但有消息稱，哪吒汽車此次降薪計畫面向全部研發人員，波及人數上千人。

哪吒汽車此輪梯度降薪的具體方案為，年薪 100 萬元以上的員工降薪 30%；年薪 50 萬～100 萬元的員工降薪 20%；年薪 30 萬～50 萬元的員工降薪 10%；年薪 30 萬元以下的員工降薪 5%。在上述方案的基礎上，如果員工工資仍比「崗位工資」高的話，需要再降 10%。

除此之外，某職場社交軟體上還時不時有網友公開表示，伴隨著降薪，哪吒汽車還在裁員。

對於降薪裁員的消息，哪吒汽車並沒有直接回應，僅表示目前公司內部經營生產一切正常，日常工作有序開展中，正在積極交付新車，並計劃參加廣州車展。

此外，近日遠航汽車員工爆料，公司出現人員流失較為嚴重、延遲發放工資等情況。有自稱是遠航汽車研發部的人士表示，底盤研發部門人員流失速度快，目前僅剩十餘名員工堅守崗位。

對此，遠航汽車說：「公司正在進行戰略調整，目前處於重組狀態，過一段時間等調整完成會恢復正常。遠航汽車畢竟背靠大運集團，不會輕易倒閉。目前，高管、中層職員都是正常在職狀態。」

不過，遠航汽車內部人士透露，公司資金較為緊張，正在尋求地方資金幫扶以及新的融資。

多名遠航汽車銷售領域人士表示，早在今年 6 月，遠航汽車已經出現延遲發放工資的情況。

一名離職遠航汽車直營門市銷售顧問稱：「公司從 6 月份開始已經出現了延遲發放工資的情況，9 月下旬才發放 7 月份的薪資，發放時間延後了兩個月。」

一名遠航汽車海口市門市人員周三表示，由於業績欠佳，該門市將在本周內撤離。