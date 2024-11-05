美喆-KY10月營收改寫同期新高 台南新廠占營收比重達40%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-05 18:45

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國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (5) 日公布 2024 年 10 月營收達 3.73 億元，較去年同期大幅成長 1.06 倍，主要受惠集團持續深化旗下全球業務訂單表現，帶動 10 月營收改寫歷年同期新高表現。累計 2024 年 1-10 月營收達 31.79 億元，較去年同期大幅成長 43%，續創歷年同期新高。

同時，美喆 - KY 在台南設立新廠的產能利用率逐漸拉高，以 10 月營收來看，由台南廠出貨占比已達 40%。

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美喆 - KY 主管表示，受惠集團長期與歐洲客戶維持良好業務關係，挹注歐洲地區訂單持續保持一定水準，加上北美地區 SPC 石塑地磚產品業務的拓展，透過積極向北美大型家居通路、進口經銷客戶進行多款花色產品送樣，推升北美地區客戶下單、拉貨表現明顯增加，助力集團整體營運表現在北美地區業務堆疊下持續締造亮眼成績。

美喆 - KY 主管進一步指出，憑藉集團於北美 SPC 市場鎖定中階產品定位，在產品規格、面料花色及完整地板鎖扣扣型等面向都有效滿足大型零售商及經銷商等差異化產品需求，隨著北美地區 SPC 石塑地板業務接單穩定擴大，以及集團積極精進台南廠生產效率、製程優化等，帶動台南廠產能稼動率提升，以 10 月來看，由台南廠出貨占比已達 40%。

展望 2024 年第四季，美喆 - KY 維持審慎樂觀看法。看好北美大型經銷商客戶對於 SPC 石塑地磚需求，並同步拓展日本、台灣地區 SPC 業務接單表現，挹注目前訂單能見度已達四個月。