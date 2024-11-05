search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

義隆Q4營收估季減逾9% 明年新品挹注營運優今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 18:59

cover image of news article
義隆董事長葉儀晧。(鉅亨網資料照)

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 今 (5) 日舉行法說會，公司指出，第四季由於通常是消費性電子淡季，僅指向裝置業績明顯季增，其他產品線多呈現季減，預計本季營收落在 28 至 31 億元，季減 8.9-17.7%，

展望明年，義隆看好，目前從客戶看法與研究機構預估來看，明年筆電產業仍有成長空間，成長幅度將大於今年年增幅，且公司明年將推出新產品，包括 Copilot+ PC 的指紋辨識以及觸控板 Haptic 方面等，電子書晶片也已取得全球兩大客戶訂單，正在爭取第三大客戶，因此對明年營收與獲利都持正面看法。


指紋辨識晶片方面，義隆坦言，先前公司因不願意讓價，造成部分業務流失，公司透過新開晶片與採用新的晶圓代工廠，有助強化產品競爭力，帶動明年指紋辨識晶片業績優於今年。

義隆電第三季營收 34.03 億元，季增 8%，年減 2.8%，毛利率達 49.3%，主要受惠高毛利產品占比增加，但由於匯損影響，使得稅後淨利降至 7.12 億元，季減 3.5%，年減 7%，每股稅後純益 2.49 元。

文章標籤

義隆筆電出貨新品電子書

相關行情

台股首頁我要存股
義隆142.5-1.38%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.38
加權指數法興(購) 槓桿6.37
加權指數法興(售) 槓桿6.92
加權指數法興(售) 槓桿7.58

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
義隆

59.26%

勝率

#波段回檔股

偏弱
義隆

59.26%

勝率

#均線指標下殺

偏弱
義隆

59.26%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
義隆

59.26%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
義隆

59.26%

勝率

延伸閱讀


Empty