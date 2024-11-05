義隆Q4營收估季減逾9% 明年新品挹注營運優今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 18:59

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IC 設計業者義隆 (2458-TW) 今 (5) 日舉行法說會，公司指出，第四季由於通常是消費性電子淡季，僅指向裝置業績明顯季增，其他產品線多呈現季減，預計本季營收落在 28 至 31 億元，季減 8.9-17.7%，

展望明年，義隆看好，目前從客戶看法與研究機構預估來看，明年筆電產業仍有成長空間，成長幅度將大於今年年增幅，且公司明年將推出新產品，包括 Copilot+ PC 的指紋辨識以及觸控板 Haptic 方面等，電子書晶片也已取得全球兩大客戶訂單，正在爭取第三大客戶，因此對明年營收與獲利都持正面看法。

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指紋辨識晶片方面，義隆坦言，先前公司因不願意讓價，造成部分業務流失，公司透過新開晶片與採用新的晶圓代工廠，有助強化產品競爭力，帶動明年指紋辨識晶片業績優於今年。