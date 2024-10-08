〈電子五哥營收〉英業達營運登高峰 9月、Q3營收寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-08 18:59

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英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收達 562.54 億元，年月雙增，第三季營收 1638.51 億元，年增逾 2 成，9 月及第三季營收雙雙創下歷史新高，營運登上今年高峰。

英業達 9 月營收 562.54 億元，月增 8.1%，年增 18.4%；第三季營收 1638.51 億元，季增 6.22%，年增 20.61%；累計今年前三季營收 4484.8 億元，年增 15.98%。

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英業達 9 月筆電出貨 180 萬台，月增 5.88%，年對年持平；第三季筆電出貨 520 萬台，季增 6.12%，年增 6.12%。英業達管理團隊指出，今年客戶每季提前拉貨，推升第三季筆電出貨達高峰，因此預估第四季將有低個位數百分比下修，全年則是中個位數百分比成長。

至於伺服器展望，英業達則表示，第三季出貨同樣為今年高峰，不過伺服器因季節性因素，多集中在第二季與第三季，加上新晶片往後推遲，因此預期第四季營收將有個位數下修，但全年仍有望成長 20%。

英業達進一步說明，第四季伺服器出貨下修主因為中系客戶拉貨進入尾聲，需求稍微減緩，企業型伺服器較為持平，不過美系客戶 AI 伺服器需求仍持續成長。