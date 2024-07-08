美喆-KY客戶訂單能見度佳 Q2營收季增27.2%創8季來新高

地板製造商美喆 - KY( 8466-TW ) 由於客戶拉貨需求強勁，加上先前訂單遞延認列效益， 6 月營收達 3.23 億元，月增 13.9%、年增 16%；第二季營收 9.26 億元，季增 27.2%、年增 12%，為 8 季以來的新高；累計 2024 年上半年合併營收 16.55 億元，年增 22.66%。

美喆 - KY 因歐洲地區主要客戶庫存調整落底，帶動 LVT、SPC 石塑地磚訂單拉貨力道已回升至過往水準，推升第二季整體銷售改寫近八季新高；另外，第二季北美地區銷售表現攀升至 31.5%，同步帶動台南廠生產出貨比重已增加至 25.8%，且目前在手 訂單能見度也創新高。