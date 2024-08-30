美喆-KY台南新廠出貨量提升 上半年虧轉盈每股純益1元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 15:03
國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (30) 日公布最新財報，2024 年以來單季都呈現獲利，第二季稅後純益 6324 萬元，創 8 季新高，季增 26.89 倍，年增 1.93 倍，單季每股純益 0.96 元，2024 年上半年稅後純益爲 6550 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1 元。
美喆 - KY2024 年第二季營收 9.41 億元，毛利率爲 19.63%，季增 3.36 個百分點，年增 4.09 個百分點，單季稅後純益 6324 萬元，創 8 季新高，季增 26.89 倍，年增 1.93 倍，單季每股純益 0.96 元。
美喆 - KY2024 年上半年營收爲 16.55 億元，毛利率 18.18%，年增 3.16 個百分點，2024 年上半年稅後純益爲 6550 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1 元。
美喆 - KY 在 2024 年第二季營運獲利成長放大，除受惠歐洲、北美地區客戶訂單出貨提升，挹注旗下東莞廠、台南廠整體產能稼動率，尤其，集團積極精進台南廠生產效率、製程優化與員工教育訓練等成效逐步展開，第二季台南廠出貨占比提升至 30%
隨著美喆 - KY 逐步打開北美 SPC 市場業務版圖，帶動 2024 年第二季北美地區銷售年增 128.63％、占比增加至 30.18%，集團仍在深化北美既有大型經銷商、量販通路商等客戶接單動能，同時持續開拓新客戶業務合作契機，不僅如此，同步受惠歐洲地區客戶下單、出貨表現也同步較去年成長態勢，第二季歐洲地區營收比重仍保持 54.87％水準，皆係創造集團銷售市場分散並助力整體營運向上。
展望 2024 年下半年，美喆 - KY 樂觀看法。看好北美大型經銷商客戶對於 SPC 石塑地磚需求持續放大，並持續與北美大型量販通路商客戶進行超過 10 款產品送樣，同步拓展東南亞、台灣地區 SPC 業務接單表現，帶動目前整體在手訂單能見度已達 3 個月，有助於創造整體營運良好動能。
另一方面，為因應下半年北美地區訂單需求與未來接單規劃，美喆 - KY 積極優化台南廠生產效率與產能提升，以放大台南廠貢獻效益，此外，美喆 - KY 也持續推動創新面料地磚的開發，強化集團於全球市場競爭力，助力整體營運朝成長方向不變。
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