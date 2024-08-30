美喆-KY台南新廠出貨量提升 上半年虧轉盈每股純益1元

國際石塑地板製造業者美喆 - KY( 8466-TW ) 今 (30) 日公布最新財報，2024 年以來單季都呈現獲利，第二季稅後純益 6324 萬元，創 8 季新高，季增 26.89 倍，年增 1.93 倍，單季每股純益 0.96 元，2024 年上半年稅後純益爲 6550 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 1 元。

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隨著美喆 - KY 逐步打開北美 SPC 市場業務版圖，帶動 2024 年第二季北美地區銷售年增 128.63％、占比增加至 30.18%，集團仍在深化北美既有大型經銷商、量販通路商等客戶接單動能，同時持續開拓新客戶業務合作契機，不僅如此，同步受惠歐洲地區客戶下單、出貨表現也同步較去年成長態勢，第二季歐洲地區營收比重仍保持 54.87％水準，皆係創造集團銷售市場分散並助力整體營運向上。