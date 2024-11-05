〈世界法說〉Q4出貨量季減1成 二度上調資本支出達50億元

世界先進 ( 5347-TW ) 今 (5) 日召開法說會，總經理尉濟時表示，由於季節性需求減緩與供應鏈庫存調整，第四季晶圓出貨季減 10-12%，不過因額外認列長約收入，帶動平均售價提升。

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世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞提到，目前訂單能見度約 2 至 3 個月，受惠去中化訂單挹注，電源管理晶片需求成長，佔整體營收比重也會提升，可以抵銷面板驅動 IC 的影響，從價格端來看，由於整體市況仍供過於求，價格方面仍有壓力，公司積極開拓新領域。