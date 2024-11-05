〈世界法說〉Q4出貨量季減1成 二度上調資本支出達50億元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-05 18:04
世界先進 (5347-TW) 今 (5) 日召開法說會，總經理尉濟時表示，由於季節性需求減緩與供應鏈庫存調整，第四季晶圓出貨季減 10-12%，不過因額外認列長約收入，帶動平均售價提升。
尉濟時表示，第四季產能利用率約降至 65%，晶圓出貨季減 10-12%，不過，受惠一次性長期供貨合約入帳，產品平均售價將逆勢增加，季增 3-5%，毛利率達 27-29%。
世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞提到，目前訂單能見度約 2 至 3 個月，受惠去中化訂單挹注，電源管理晶片需求成長，佔整體營收比重也會提升，可以抵銷面板驅動 IC 的影響，從價格端來看，由於整體市況仍供過於求，價格方面仍有壓力，公司積極開拓新領域。
資本支出方面，尉濟時表示，世界先進開始注資新加坡合資廠 VSMC，因應相關工作支出，今年資本支出自先前的 45 億元，調升至 50 億元，為二度上調。
展望明年，董事長方略預期，明年半導體產業景氣將溫和成長，針對認購漢磊私募，則強調是基於策略合作，著眼於布局化合物半導體領域。
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