仲琦營運回溫 Q3賺819萬元季增3.1% EPS 0.03元

網通廠仲琦 (2419-TW) 今 (24) 日公告第三季財務報告，稅後純益 819 萬元，季增 3.1%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.03 元；累計前 9 個月稅後虧損 1326 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.04 元。