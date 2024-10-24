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仲琦營運回溫 Q3賺819萬元季增3.1% EPS 0.03元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-24 19:09

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仲琦營運回溫 Q3賺819萬元季增3.1% EPS 0.03元。(圖：shutterstock)

網通廠仲琦 (2419-TW) 今 (24) 日公告第三季財務報告，稅後純益 819 萬元，季增 3.1%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.03 元；累計前 9 個月稅後虧損 1326 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.04 元。

仲琦第三季營收 19.6 億元，季減 19.6%，年增 24.2%；毛利率 21.7%，季增 3.3 個百分點，年減 5.1 個百分點；營業利益 5,752 萬元，季減 20.9%，較去年同期由虧轉盈；營益率 2.9%，季減 0.1 個百分點，年增 3.3 個百分點；稅後純益 819 萬元，季增 3.1%，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.03 元。


仲琦累計前三季營收 65.1 億元，年減 9.5%；毛利率 19.6%，年減 0.5 個百分點；營業利益 1.5 億元，年減 2.3%；營益率 2.3%，年增 0.2 個百分點；稅後虧損 1326 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.04 元。

仲琦為佳世達 (2352-TW) 旗下網通事業群，業務涵蓋電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資訊及地理資訊等，隨庫存逐漸調整完畢，帶動公司營運升溫，也聚焦通路管理、軟體服務創新等，進一步提高附加價值。

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