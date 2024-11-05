通膨仍高 澳洲央行維持利率不變 符合預期

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-05 14:30

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澳洲央行周二 (5 日) 將關鍵利率維持在 13 年來的高位，旨在對抗頑固的黏性通膨壓力，並與世界大部分地區一起等待美國大選結果。

澳洲央行在 11 月政策會議結束後，將官方現金利率 (OCR) 維持在 4.35% 不變，符合市場預期。澳洲央行利率決議公布後，澳元維持強勢，3 年期主權債券殖利率上漲。

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澳洲央行重申，不會在政策上「排除任何決定」，並且強調了國際前景的「高度不確定性」。利率制定委員會在聲明中表示，潛在通膨「仍然過高」，通膨持續在目標範圍內，接近中點還需要一段時間，這強化了對通膨上行風險保持警惕的必要性。

央行總裁 Michele Bullock 已多次表示，澳洲央行並未準備好降息，並且重申，委員會正在尋找通膨「將可持續回歸區間」的證據。

她說：「我們取得了良好進展，但正如我們全年所看到的，降低通膨的最後一部分工作並不容易，」

儘管澳洲核心 CPI 已從 2022 年的峰值回落，但仍處於 3.5% 的高位，服務業通膨依然強勁。澳洲央行最新預測顯示，核心通膨率將在 2025 年中後期，達到 2-3% 的目標區間，略早於 8 月的預測。

Bullock 指出，如果數據支持，屆時央行會準備採取行動。