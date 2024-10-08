澳洲央行會議紀要：維持利率不變 直到有信心通膨下降

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-08 14:10

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澳洲央行會議紀錄顯示，央行決心將利率維持 12 年來的高位，直到有信心通膨能持續降至目標區間，這意味著短期內央行不會放寬貨幣政策。

周二 (8 日) 公布的 9 月 23 日至 24 日會議紀要顯示，董事會討論了未來政策需要長期維持在限制性水準，或進一步收緊的情況，並審查了可能需要放鬆的情景。董事會得出的結論是，有鑑於經濟前景不確定，每種結果都是可以想像的，並選擇維持 4.35% 不變。

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會議記錄顯示，「成員們一致認為，重要的是要傳達董事會對通膨上行風險保持警惕的態度」。委員們還確認貨幣政策需要充分限制，直到委員們相信通膨可持續地接近目標範圍。

在澳洲通膨依然偏高且黏性較高、而世界其他地區正在緩慢進入寬鬆周期之際，會議紀要凸顯了澳洲央行的政策難題。上個月，美國聯準會大幅降息，藉以維持美國經濟實力。

會議紀錄顯示，澳洲央行董事會成員在會議上討論了全球寬鬆政策，但得出的結論是，有鑑於通膨和國內勞動力市場均走強，而且貨幣政策限制較少，澳洲利率無需與其他經濟體同步調整。

一些經濟學家將會議紀要形容為「鴿派」，因為澳洲央行在最新的通訊中，省略了「短期內不太可能降低現金利率目標」的內容。