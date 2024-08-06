澳洲央行維持利率不變 繼續等待通膨消退

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 13:30

‌



儘管全球金融市場動盪，並未影響澳洲央行決策，央行周二 (6 日) 決定利率維持在 12 年來的高位，等待黏性通膨消退。

在為期兩天的會議後的聲明中，澳洲央行確認將官方現金利率維持在 4.35%，同時承認前景存在「重大不確定性」。央行重申，不會在政策上「排除任何決定」，澳洲央行的目標是降低通膨，同時維持自疫情流行以來的就業顯著成長。

‌



利率制定委員會在聲明中表示：「政策需要採取足夠的限制性措施，直到委員會確信通膨持續向目標範圍邁進。」

央行指出，經濟需求水準與供​​應需求能力之間的差距比之前想像的要大，這通常是通膨壓力持續存在的跡象。他們認為，讓通膨回到 2% 至 3% 的目標是「緩慢而坎坷的」。

道富環球市場亞太宏觀策略主管 Dwyfor Evans 表示，澳洲央行的立場很大程度上偏鷹派。第二季通膨疲軟帶來的一些樂觀情緒，已基本被拋棄，取而代之的，是繼續認為潛在通膨數據「過高」的評論。

他補充稱，「我們仍然認為，澳洲央行在利率正常化方面於 G10 國家中處於落後」。

央行決定發布後，澳元小幅走高，而政策敏感的 3 年期債券殖利率收復了早些時候的跌幅，因為交易員減少了今年大幅降息的押注。